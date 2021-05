Escoltado, Gil do BBB 21 é ovacionado por multidão no Pernambuco

Gilberto Nogueira foi ovacionado por admiradores em uma recepção calorosa em Paulista, na Grande Recife, no Pernambuco, sua terrinha natal.

O público aparece aglomerado enquanto passa o carro com Gil do Vigor, que sai de um teto solar para cumprimentá-los. Ele precisou ser escoltado por policiais para conseguir passar com o veículo.

Chamado de “nosso rei” em vídeos publicados pelos fãs nas redes sociais, ele aparece surpreso com os fogos enquanto acena para os conterrâneos orgulhosos. "É um regozijo. Não estou acreditando ainda, viu? O povo me conhece", disse Gil.

Gil do Vigor foi semifinalista do BBB21, mas era um dos queridinhos de parte do público para o pódio dos finalistas, que acabou acontecendo com Fiuk, Camilla e Juliette.