Fãs piram com expectativa de reencontro de Juliette e Sarah no 'BBB Dia 101

Telespectadores assíduos do BBB 21 estão empolgadíssimos com a expectativa do BBB Dia 101, que teve alguns spoilers divulgados e acontece neste sábado, 8.

Caiu um cisco no meu olho aqui Esse BBB dia 101 promete hein! É HOJEE!



Reencontro Sariette | Dior | Juliette na Marie Claire | #BBBDia101



pic.twitter.com/VpyTPHTZfP — Pop Nerd (@popnerdinsta) May 8, 2021

O reencontro promete lavação de roupa suja e acertos em situações mal resolvidas. Há ainda os adeptos do ship “Sariette”, que era a torcida por Sarah e Juliette.

Em imagens divulgadas pela Globo, as duas que tiveram a amizade rachada no BBB, aparecem conversando. Em uma cena, Sarah coloca a mão na perna de Ju. Há ainda quem diga que a amizade nunca vai rolar aqui fora após tudo o que aconteceu no programa. Confira alguns comentários:

te amo sarah colocando a mãozinha na perna da juliette, te amo



REENCONTRO SARIETTE pic.twitter.com/qpnaX35FRd — babi 90,15% (@crlbabi) May 8, 2021 essa conversa pode ter dado tudo de ruim mas eu ficaria emocionada de qualquer forma só de ver elas juntas, eu amo tanto elas



REENCONTRO SARIETTE pic.twitter.com/NfRejlhAPz — ana. (@forsariette) May 8, 2021 É possível gostar da Juliette e da Sarah sim! A Sarah errou com a ju, mas ela também acolheu e fez ela sorrir em muitos momentos.



REENCONTRO SARIETTE pic.twitter.com/QJTM00DCGE — Vanessa (@vanessa50748728) May 8, 2021

sim, doutora, a Sarah com a mão na perna da Ju, abaixada em frente a ela e finalmente conversando depois de mais de um mês de distância foi o motivo do colapso



REENCONTRO SARIETTE pic.twitter.com/IWlipeyaNL — galega do pão doce (@galegasemcausa) May 8, 2021