Roupa suja: Globo confirma 19 brothers em reencontro. veja quem não vai

De todos, o único que não estará no reencontro será Arcrebiano, o Bill, já que ele está confirmado no “No Limite”, que estreia no dia 11 de maio.

Nem a quebra de contrato que Nego Di cometeu tirou o gaúcho do reencontro. A emissora deixou de lado as críticas que o ex-participante vem distribuindo ao programa, e o processo que move contra ele por quebra contratual, para o reencontro.

