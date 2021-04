Valendo vaga na final, última prova do BBB deve ser de resistência

Quando acontece a final do BBB 21? A final do Big Brother Brasil está marcada para o dia 4 de maio, na próxima terça-feira.

Ele fez uma comparação ao BBB 18, quando Kaysar e Ana Clara passaram, em uma só prova, quase 43 horas. Na ocasião, a sister chegou a alucinar e falar sozinha. "Se comparar com outras edições, o tempo da Ana Clara e Kaysar [na prova] é o tempo do Gil de todas as provas [do BBB 21]. Se tiver outra, não sei se dá tempo de ter, mas se tiver outra... Vamos caprichar, vamos bater um recorde. Nem precisa, né? Tão pouca gente", disse Tiago.

