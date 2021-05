Empresas brigam por Arthur após ex-BBB dizer que foi ao banco

Bombando mesmo! O ex-BBB Arthur Picoli causou uma reação em cadeia de empresas gigantes após um simples post no Twitter, contando que foi ao banco. “Vim no banco como sempre vinha, mas esqueci de um detalhe… EU ESTAVA NO BBB! Fui identificado”, riu ele ao contar a situação.

Em seguida, o PagSeguro respondeu: “Poxa @arthurpicoli é só você vir pro PagBank, aí nem precisa ir na agência, porque com a gente, tudo é feito pelo super app com a maior praticidade. Vem você também pro PagBank, o banco completo!”.

Depois, o banco Itaú veio já mencionando um hobby de Arthur, o jogo Fifa, e ainda o bordão do rapaz. “Lá na casa você deve ter descoberto que ás vezes é melhor contar com o que você já conhecia, né? Nesses meses, a gente até descobriu que tem umas coisas em comum com você: A gente adora [emoji de bola]. Jogamos [videogame] muito bem. [banana] sempre foi a nossa fruta favorita. Viu? Aulas, cria”.

A conversa seguiu com outras empresas entrando no assunto e tentando ‘convencer’ Arthur apostando na criatividade dos comentários. Confira: