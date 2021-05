Noiva de Whindersson se pronuncia após parto prematuro aos 5 meses

Maria Lina Deggan usou o Instagram para, assim como Whindersson Nunes, comunicar o nascimento do filho do casal através de um parto prematuro com 5 meses de gestação.

A jovem postou uma foto dos pézinhos do menino carimbados em seu braço, e confirmou que o bebê nasceu com 22 semanas e 2 dias de gestação, ou seja, 5 meses, agradeceu as orações e disse que ela e o pai da criança querem se dedicar completamente ao menino

“João Miguel nasceu num parto prematuro com 22 semanas e 2 dias. As coisas as vezes não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nesse momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo. Com amor, Maria e Whind.”, escreveu.

O perfil de Maria Lina no Instagram ainda é fechado. Whindersson também fez um pronunciamento sobre o nascimento do filho, e bloqueou a função de comentários na rede social.