Netflix? Whindersson Nunes mostra ensaio para show em Manaus e agita fãs

Whindersson Nunes vai receber o título de Cidadão do Amazonas por ter doado cilindros de oxigênio durante o colapso da saúde no estado em janeiro. A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta semana o projeto de lei exaltando Whindersson e outros artistas como Paulo Gustavo e Gusttavo Lima, por terem ajudado os amazonenses.

Ele não deu nenhum detalhe sobre o show, mas vale lembrar que em 2020, Whindersson afirmou que o seu próximo especial da Netflix seria gravado no Teatro Amazonas. Ele já havia prometido que gravaria o show na capital, e cancelou em seguida devido à logística. Logo depois voltou atrás, afirmando que iria de fato gravar na capital amazonense . Desde então, muita coisa aconteceu na vida do humorista, mas parece que os planos permanecem.

Whindersson Nunes empolgou os fãs ao publicar fotos no palco de um grande teatro: “Carai ota pedrada”, escreveu o humorista na legenda das imagens publicadas no Instagram.

