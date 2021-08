Whindersson Nunes vai receber título de cidadão do Amazonas

“No momento de maior dificuldade que se teve no estado no âmbito da pandemia, não somente o sr. Whindersson Nunes, mas outros artistas como Paulo Gustavo, como Gusttavo Lima, se solidarizaram com a situação da falta de oxigênio no nosso estado e se disponibilizaram de uma quantia relevante financeira, naquele momento, e fizeram doações de cilindros de oxigênio para o nosso estado”, afirmou o deputado Fausto Júnior em plenário.

O humorista Whindersson Nunes vai receber o título de Cidadão do Amazonas por ter doado cilindros de oxigênio durante o colapso da saúde no estado em janeiro.

