Whindersson lança 1º vídeo após morte do filho, cita Manaus e internautas reagem: 'me destruiu'

Whindersson Nunes liberou nesta sexta-feira, 16, o seu primeiro vídeo após a morte do filho João Miguel, que morreu em 31 de maio após nascer em parto prematuro com 22 semanas de gestação.

O vídeo “Psiquiatra”, publicado em seu canal do YouTube, com mais de 42,1 milhões de inscritos, vem provocando fortes emoções nos admiradores de todo o Brasil. Os fãs do Amazonas, especialmente, se sentiram homenageados com o trecho em que o humorista diz, na terapia encenada: "Eu imaginava meu filho subindo o palco comigo em Manaus".

No diálogo que mostra uma sessão de terapia, Whindersson mergulha fundo em suas feridas, ao mesmo tempo que entrega criatividade e humor. O nome do artista ficou nos trending topics do Twitter, com internautas comentando o novo trabalho; confira alguns dos comentários.

o vídeo novo do whindersson, eu tô sem palavras.

uma obra de arte, ele passou uma mensagem linda.

foi um vídeo pesado, mas com humor — gostosa e triste (@isadwraa) July 17, 2021