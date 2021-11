Murilo Huff cancela shows em novembro após morte de Marília Mendonça

"A Artinvox Produções, empresa responsável pela carreira de Murilo Huff, vem a público informar que, em razão dos últimos acontecimentos, os próximos compromissos profissionais do artista neste mês de novembro estão desmarcados. Assim que possível, divulgaremos as novas datas. Certos da compreensão de todos, agradecemos".

O cantor Murilo Huff cancelou os compromissos no mês de novembro após a morte da cantora. A equipe do cantor publicou comunicado nesta terça-feira (9). O sertanejo é pai do pequeno Léo, de 1 ano e 11 meses, fruto do relacionamento com a cantora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.