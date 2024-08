MP denuncia Jojo Todynho por agressão a colega em faculdade

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia nesta quarta-feira (28) contra Jojo Todynho por suposta agressão a uma colega na faculdade onde a influenciadora estuda Direito, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jojo é acusada de agredir a colega, Gabriela Nascimento, em março, após uma discussão.

A campeã de A Fazenda publicou um áudio de sua advogada dizendo que ela não foi citada ou intimida no processo, enquanto o advogado de Gabriela afirma que o oficial de Justiça, quando vai ao endereço de Jojo, é informado que ela não mora na casa, o que tem atrasado o andamento do processo e fez com que a tentativa de conciliação não ocorresse até o momento.

"Desde o início, estamos lutando para que a justiça seja feita. Há provas claras, testemunhas e vídeos que mostram a agressão sofrida por nossa cliente, e agora o processo criminal está seguindo seu curso", afirmou o advogado Robert Beserra.

Jojo já havia comentado o caso em março, quando negou a agressão e afirmou que a confusão teve início após a colega debochar dela. "Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação, nem para ela, nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro".

"Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça", completou na ocasião.