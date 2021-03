Mayra Cardi faz declaração em aniversário de Arthur Aguiar

Que sua vitória não tenha sede de chegada afinal precisamos aprender a amar o percurso também! Eu não tenho a menor ideia do hoje o que dirá do amanhã, ninguém tem nunca teremos! O que de fato realmente importa é que todos nós possamos conhecer a felicidade plena . Que Deus de fogo para seu coração para que possa aprender sobre amor a cada dia mais! E que de calma para seu corpo porque tudo aqui é passageiro e o que realmente importa está somente no coração!

Mayra Cardi , que se converteu na semana passada e fez um testemunho envolvendo Arthur Aguiar, homenageou o pai da sua filha no aniversário de 32 anos do ator nesta quarta-feira (3). Veja o que ela escreveu:

