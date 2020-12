Marina Ruy Barbosa passa o Natal sem o marido após boatos de separação

Marina Ruy Barbosa compartilhou cliques do Natal com a família, mas um detalhe acabou chamando atenção dos seguidores: a atriz não estava acompanhada do marido, Xande Negrão. Há alguns meses surgiram boatos de separação do casal, o que já foi desmentido pela ruiva.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o motivo da ausência do empresário é que ele testou positivo. A assessoria de Xande informou também que o pai dele contraiu a doença e ambos passaram a data natalina juntos em São Paulo.

A atriz da Globo foi para a casa dos pais, no Rio de Janeiro. "Hoje estou me expondo nos stories. Fim", escreveu ela com compartilhar fotos ao lado da família.