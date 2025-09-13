   Compartilhe este texto

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa em fazenda luxuosa; veja foto

Por Portal Do Holanda

13/09/2025 18h23 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução Instagram

A influenciadora Mariely Santos, 24, das Gêmeas Lacração, se casou neste neste sábado (13) com o também influenciador André Santis em uma fazenda luxuosa, em cerimônia intimista para amigos e familiares.

Ontem, os noivos já haviam celebrado com os convidados em um jantar temático italiano, com pizza e vinho.

Para o grande dia, a influenciadora apostou em um vestido branco clássico, sem brilho, acompanhado de longo véu. 

 

 

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução

13/09/2025

Suposta ligação de Virginia para Gusttavo Lima teria causado tensão com Andressa Suita

Akon e Tomeka Thiam estão se separando — Foto: Reprodução/ Instagram

13/09/2025

Esposa de Akon pede divórcio após quase 29 anos de casamento

Foto: Divulgação/Netflix

13/09/2025

Netflix recebe ameaças após lançar trailer de filme com Rafael Vitti; entenda

13/09/2025

Ministros do STF estimam dezembro como prazo para prisão de Bolsonaro e outras notícias deste sábado

Foto: Reprodução

13/09/2025

Casimiro critica Globo após ser proibido de exibir jogos: "Vai ser porradaria"

Foto: Reprodução

13/09/2025

Advogado de Taylor Swift nega depoimento em processo entre Blake Lively e Baldoni

Foto: Reprodução/Instagram

12/09/2025

Taylor Swift deve depor em caso entre Justin Baldoni e Blake Lively

Foto: Reprodução/Instagram

12/09/2025

Ex-marido de Miley Cyrus, Liam Hemsworth pede modelo em casamento

12/09/2025

Tremembé: Novo teaser mostra Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen

Foto: Reprodução/Instagram

12/09/2025

Virgínia Fonseca e Zé Felipe encerram parceria profissional 3 meses após divórcio

Foto: Edu Araújo / Agnews

12/09/2025

Camila Cabello chega ao Brasil e é recepcionada por fãs; veja fotos

12/09/2025

Naldo Benny comenta fama de mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça com invertida

Foto: Reprodução Instagram

12/09/2025

Viúva de Diogo Jota surge em foto polêmica com Rúben Neves, melhor amigo do jogador

Foto: Reprodução Instagram

12/09/2025

STJ rejeita novo pedido de Eduardo Costa em ação envolvendo Fernanda Lima

12/09/2025

Placar no STF restringe recursos da defesa de Bolsonaro e outras notícias do dia

11/09/2025

Justiça rejeita pedido de habeas corpus para Oruam

Gusttavo Lima e Thiago Brava - Foto: Reprodução Instagram

11/09/2025

Revelado o motivo da treta entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

11/09/2025

Tati Machado chora em relato emocionante sobre perda do filho; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

11/09/2025

Andressa Suita fala sobre boatos de ter sido pivô de briga entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Foto: Victor Pollak/Globo

11/09/2025

Galvão Bueno vai narrar Copa do Mundo de 2026 no SBT

11/09/2025

Fux abre divergência com Moraes no STF, IPCA tem 1ª deflação em um ano e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

10/09/2025

Gabriela Spanic, protagonista de 'A Usurpadora', estará em A Fazenda 17

Foto: Reprodução/Instagram

10/09/2025

Giulia Be diz que casamento com Kennedy terá Lula e Trump na lista de convidados

10/09/2025

Deolane se pronuncia após Justiça revogar bloqueio de bens; vídeo

Foto: Rafael Ribeiro / CBF

10/09/2025

SBT deve transmitir Copa do Mundo de 2026

Foto: Reprodução Instagram

10/09/2025

Oruam escreve carta para fãs e comenta sobre acusações e prisão

10/09/2025

Tatá Werneck sela as pazes com Fiuk e Gkay após treta no Lady Night; vídeos

Foto: Reprodução Instagram

10/09/2025

Cantor Silva se pronuncia após xingar Virginia Fonseca e Luísa Sonza

Foto: Reprodução Instagram

10/09/2025

James McAvoy, de X-Men, é agredido em bar em Toronto durante Festival de Cinema


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!