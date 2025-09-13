Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa em fazenda luxuosa; veja foto
Famosos & TV
A influenciadora Mariely Santos, 24, das Gêmeas Lacração, se casou neste neste sábado (13) com o também influenciador André Santis em uma fazenda luxuosa, em cerimônia intimista para amigos e familiares.
Ontem, os noivos já haviam celebrado com os convidados em um jantar temático italiano, com pizza e vinho.
Para o grande dia, a influenciadora apostou em um vestido branco clássico, sem brilho, acompanhado de longo véu.
