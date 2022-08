Mais Você oferece carne para Jade Picon e causa climão; Ana Maria Braga se irrita

Jade Picon passou por uma saia justa no Mais Você após um erro da produção. Ana Maria Braga ficou irritada com a gafe e cobrou a equipe pela situação com a convidada, que acabou atrapalhando as gravações.

Jade precisou ser substituída às pressas como jurada do Super Chefinhos porque todos os pratos finalistas eram feitos com carne animal, e ela é vegetariana.

Segundo o Notícias da TV, Jade foi ao local e só soube o que tinha na comida na hora da gravação: eram pratos com salmão, frango e carne vermelha.

Educadamente, a influenciadora e atriz avisou a equipe que é vegetariana e não poderia provar os pratos, lembrando inclusive que no BBB 22 ela não comia as carnes que iriam para a Xepa.

A situação gerou um climão e Ana Maria Braga ficou possessa com mais uma gafe da produção. Jade acabou indo embora sem participar do programa, e Louro Mané a substituiu como jurado do quadro, que vai ao ar no próximo mês.

A participação da influenciadora no concurso seria um esquenta para a sua estreia como atriz em Travessia.

Para quem não lembra, em 2017 houve um mal-estar com Taís Araújo porque a atriz não comia abóbora e o prato oferecido era justamente um nhoque feito à base do legume.