Mãe e irmã de MC Kevin prestam homenagem: ‘foi embora um pedaço de mim’

Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin, e a irmã dele, Ellen Bueno, prestaram homenagem ao cantor que morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação inicial do Corpo de Bombeiros era de que Kevin havia caído do 11º andar, mas a Polícia Civil informou que foi do 5º.

No Instagram, a mãe do funkeiro escreveu: “Está foi a última foto que você me mandou, meu filho. Hoje foi embora um pedaço de mim, poxa filho tínhamos tantos planos tanta coisa pra fazer ainda juntos, não acredito que vc me deixou ,e agora com quem vou brigar? Com quem vou acordar brava de madrugada? Com quem vou pedir conselhos? Com quem vou conversar meu filho ,amigo ,o homem da casa. Você tá levando um pedaço de mim tenho certeza que a partir de hoje o céu não vai ser mas o mesmo com a sua chegada aí. Tá doendo tanto tanto mas tanto que não tenho palavras. Só quero pedir pra Deus cuidar dele aí pra mim. Filho a última coisa que você falou foi ‘mãe, eu te amo’. Eu também quero te dizer filho eu amo você, obrigado por tudo mas tudo mesmo. Te amo até o último dia da minha vida vida”.

Ellen também lamentou a morte do irmão: “Quando que eu ia imaginar que hoje eu ia perder você? Logo você véi e nosso aniversário daqui pra frente como vai ser sem vc??? E minha festa de 15 que você preparou tudo do nosso jeito que sempre sonhamos? E meu príncipe? Com quem vou dançar? Quem vai me acordar gritando chegando do show? Não consigo nem acreditar, que pesadelo. Nós tínhamos a família perfeita e agora não vai ter mais você pra me ver crescer. A vida é um sopro!!! Aproveitem hoje como se fosse a última vez”, escreveu Ellen.