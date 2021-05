MC Kevin morre aos 23 anos após cair do 11º andar de hotel no Rio

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo (16), após cair do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

