Polícia investiga se MC Kevin morreu ao tentar pular em piscina de hotel

A morte do funkeiro de 23 anos, MC Kevin, pegou a todos de surpresa e continua repercutindo na mídia. O cantor caiu do 11° andar de um prédio, na Barra da Tijuca, e sofreu ferimentos gravíssimos.

Segundo o G1, a polícia acredita que ele teria tentado saltar da sacada do quarto para a piscina do hotel e que na queda, bateu com a cabeça na borda da piscina.

Durante toda a madrugada de hoje (17), familiares, amigos e funcionários prestaram depoimento na na 16ª DP (Barra da Tijuca). Uma das pessoas ouvidas é a esposa de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, que estava com o artista no último show dele, realizado no sábado (14), no Rio.

Kevin e Deolane estavam casados a 2 semanas.