Mulher de MC Kevin lamenta morte de funkeiro: 'Sempre vou te amar'

MC Kevin morreu aos 23 anos após cair do 11º andar de um hotel, no Rio de Janeiro.

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que eu já tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino! Eu sempre vou te amar", escreveu nos stories do Instagram.

