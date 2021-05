Funkeiros lamentam morte de MC Kevin e prestam homenagens

"Meu xará, meu faixa", lamentou Kevin O'Cris no Twitter. "Tô acreditando não meu Deus do céu que dia triste que dia triste meu Deus", escreveu MC Bin Laden ao postar uma foto deles juntos.

"Tenho alguns momentos compartilhados com você meu amigo, mas escolhi essa foto da última vez que nos falamos por chamada de vídeo, meu coração está sangrando", escreveu Jojo Todynho em seu perfil do Instagram.

Funkeiros lamentaram a morte precoce de MC Kevin nas redes socias. O cantor de 23 anos caiu do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (16).

