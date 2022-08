Mãe de adolescente atropelado e morto por Bruno Krupp fala pela 1ª vez: ‘vi a perna dele voando’

A mãe de João Gabriel, 16 anos, falou pela primeira vez sobre a morte do adolescente atropelado por Bruno Krupp. Mariana Cardim de Lima relembrou o desespero do filho, que teve a perna amputada e arremessada ao ser atingido pela moto do modelo.

“Antes da gente atravessar, a gente olhou, e estava muito distante mesmo os carros e não tinha nenhuma projeção de nada perto da gente, mas em segundos ele, a moto estava em cima dele, e aí eu já perdi a noção do que que eu estava vendo. Eu vi a perna dele voando, eu vi o meu filho estendido no chão, me pedindo socorro. Eu comecei a gritar e pedir ajuda a todo mundo”, disse em entrevista ao Fantástico.

Mãe e filho iam atravessar para chegar na praia após saírem de uma confraternização. “A gente ia por no pé na areia, pegar a energia do mar, a gente sempre agradece, eu sempre ensinei a ele a agradecer, agradecer por tudo”.

João Gabriel recebeu os primeiros socorros de uma médica que passava pelo loca. “Iniciei as massagens cardíacas. Em pouco tempo, ele abriu os olhos e comentou que estava doendo um pouco o tórax. E aí eu perguntei o nome dele, vi que ele estava consciente. Tentei acalmá-lo, acalmar a mãe também”, contou a médica Priscila.

O adolescente chegou a ser levado para o hospital ainda com vida, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e veio a óbito. Bruno Krupp foi preso após receber alta médica.