Sem CNH, Bruno Krupp não chegou nem a fazer aulas práticas no Detran

O modelo Bruno Krupp não tem CNH e nem chegou a fazer as aulas práticas no Detran ao contrário do que afirmou o advogado dele, William Pena. No sábado (30), o modelo atropelou e matou o adolescente João Gabriel, de 16 anos, enquanto andava de motocicleta em alta velocidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ontem, Bruno foi preso e está custodiado em um hospital particular no Méier, no Rio, onde está internado.

“Ele só não tinha habilitação ainda porque o Detran, salvo engano, já tinha aferido a carteira dele. Ele só não tinha pego a carteira ainda”, disse o advogado para a imprensa na portal do hospital.

Segundo a TV Globo, Bruno não tem carteira de habilitação, pois só fez a prova de legislação. O modelo ainda nem chegou a fazer as aulas práticas de pilotagem.

Três dias antes do acidente, Bruno já havia tido a motocicleta apreendida ao se recusar a fazer o teste do bafômetro ao ser abordado em uma blitz da Lei Seca.