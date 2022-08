Mulheres acusam Bruno Krupp de estupro : 'Acordei com minha boca cheia de sangue'

As acusações estão sendo investigadas pela polícia do Rio de Janeiro.

“A gente ficou, mas a gente já tinha se beijado outras vezes. Só que aí ele começou a forçar muito. eu falei “eu não quero, eu não quero transar, pode parar. Aí ele me jogou, tirou a minha roupa a força, segurou meu braço e aí forçou. Eu gritava muito porque estava doendo, ele estava me machucando. Mas ele não parou”, diz.

“Foi horrível. Ele foi extremamente agressivo. Eu acordei com a boca cheia de sangue pisado por dentro, toda estourada, toda roxa. Meu corpo com vários hematomas roxos também. Precisou acontecer uma coisa horrível para expor essa pessoa, entendeu? E todos os outros crimes que ele cometeu de fato”

Ela relata que Bruno saiu e horas depois voltou bêbado e a estuprou: “Ele me segurou forte no braço e não me deixou sair de jeito nenhum. Eu entendi naquele momento que tinha sido estuprada".

O encontro, porém, não foi o que ela esperava, pois o modelo teria sido bastante “desagradável” com ela. A jovem decidiu então que apenas passaria a noite no local, porque morava longe, mas pela manhã iria embora.

