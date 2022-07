Luciano Huck usa termo errado ao falar de Alagoas no Domingão e causa revolta

E eu acreditando que o Português teria "salvação", no discurso lindo do apresentador... Ai vem o @LucianoHuck e diz "DO ALAGOAS". Pelo amor de Deus, né? DE ALAGOAS ou DA ALAGOAS. #Domingao #portugues

"Alô, @LucianoHuck! É ‘DE ALAGOAS’ e não DO ALAGOAS. Se estiverem precisando de redatora, favor avisem, tá?", escreveu uma internauta. "Maceió é a capital do estado De Alagoas e não Do Alagoas. O @LucianoHuck faz um quadro razoavelmente bom sobre conhecimentos gerais e a produção diz que Maceió é a capital do Alagoas", opinou outro.

Luciano Huck revoltou os telespectadores de Alagoas durante o quadro “The Wall” deste domingo (24). O apresentador perguntou do participante sobre a capital do estado, mas acabou usando o termo errado.

