Luana Piovani testa positivo novamente para Covid-19: 'estou numa jaula'

Luana Piovani ainda não se recuperou do coronavírus. A atriz contou aos seguidores, na manhã deste domingo (4), que testou positivo mais uma vez para Covid-19, que contraiu logo após uma polêmica em Paris, em que disse que estava dando um jeitinho para não usar máscara nas ruas francesas.

"Vocês viram que estou em cenário novo? Estou aqui na minha cozinha. Imagina para mim o que não foi poder sair do meu quarto? Ufa! As crianças foram lá para o Pedro [Scooby] e agora eu tenho minha casa só para mim e aí eu posso sair da minha gaiolinha, que virou uma jaulinha. Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola. Porém, no meu dessa angústia toda, a gente levanta as mãos para o céu e agradece. Porque tanta gente foi parar no hospital e eu estou aqui, ótima, como se nada tivesse acontecendo. Só esse vírus que está dando uma curtida no corpão e não está querendo arredar o pé", disse.

Também neste domingo, Luana impressionou os seguidores ao aparecer exaltando o ex-marido, Pedro Scooby, em uma foto ao lado dele, dos filhos do ex-casal e da atual mulher do surfista, Cintia Dicker. Veja aqui o que ela disse.