Luana Piovani faz post inesperado ao lado de Pedro Scooby e Cintia Dicker

A paz reina novamente entre Pedro Scooby e Luana Piovani. A atriz e apresentadora apareceu em clima de harmonia com o ex-marido neste domingo (4), com direito à amizade com a atual mulher do surfista, Cintia Dicker.

No Instagram, Piovani postou uma foto ao lado de Pedro, dos filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz; de Cintia Dicker. O detalhe da foto ficou para a mãe de Luana, Francis, abraçada a Cintia.

Veja o que Luana escreveu: "Começando a semana com uma salva de palmas. A Cesar o que é de Cesar e Pedro merece toda minha #gratidao. O caos fica pior quando além de afetar a você ele esbarra em outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem a escola e @pedroscooby esteve fazendo a alegria deles todos esses dias de gaiola… Agora as crianças ficam com ele e a gaiola diminui de peso. Que bom poder tê-lo como parceiro e poder contar com você, foi sempre tao almejado esse dia e é hoje! Foto linda, dum momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos-sacis".

Além disso, Luana ainda marcou Cintia Dicker, com direito a um emoji de coração. A atitude de Piovani anda bem diferente da época que o surfista namorava Anitta, e vivia em guerra com o ex-marido, não?! Agora casado com Cintia, Pedro se mudou para Portugal, para ficar pertinho dos filhos.