Luana Piovani critica postura da Globo após denunciar Dado por agressão

Luana também apontou o machismo como barreira na luta contra a violência doméstica. "O que atrapalha a nossa luta são as mulheres machistas. Enquanto as mulheres forem machistas, elas dão forças aos homens que são machistas", afirmou. Dolabella, em entrevista ao Papagaio Falante, afirmou que o caso foi extinto e negou a violência.

A atriz afirmou que sua maior dor foi o julgamento social que enfrentou. "A sociedade me espezinhou, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal. Não tive suporte de absolutamente ninguém, além dos meus pais, cinco amigos e meu terapeuta", contou. Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha por agredir Luana e a camareira dela, Esmeralda de Souza, e cumpriu pena por danos morais em regime aberto.

Luana Piovani revelou ter se sentido desamparada pela Globo e pela sociedade após denunciar o ex-namorado, Dado Dolabella, por violência doméstica em 2008. "Eu estava fazendo um programa na Globo, e eles me tiraram do programa. Diziam que eu tinha feito aquilo porque queria aparecer", desabafou a atriz.

