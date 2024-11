Lewis Hamilton curte foto 'antiga' de ex-BBB Alane e agita web

A interação de Hamilton chamou atenção, já que ele é querido no Brasil e esteve recentemente no GP de São Paulo, homenageando Ayrton Senna.

No post em questão, Alane compartilhou uma foto sua durante a prática do ballet e escreveu: "Dançar me reconecta com o meu eu mais puro e genuíno".

O piloto Lewis Hamilton movimentou as redes sociais ao curtir um post antigo da ex-BBB Alane Dias, indicando que andou "stalkeando" o perfil da brasileira. A interação foi notada pelos fãs, que brincaram com a possibilidade de Hamilton "garantir seu CPF brasileiro".

