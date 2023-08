Larissa Manoela fala sobre administrar carreira e noivo entrega: ‘colocavam coisas na cabeça dela’

“A partir do momento em que ela virou e falou, ‘vou aprender isso’ e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária… Tudo em três dias”, revelou. Na entrevista, Larissa Manoela não falou sobre o rompimento com os pais.

"Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo", contou. A atriz e o noivo André Luiz Frambach participaram do podcast 'Vaca Cast' nesta segunda (31) de Evelyn Regly.

