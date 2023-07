Vídeo de Larissa Manoela dizendo receber mesada da própria fortuna é resgatado por internautas

No vídeo, Tatá pergunta se Larissa também já ficou sem limite no cartão. A humorista é surpreendida com a resposta de Larissa, que mesmo tendo conquistado uma fortuna com a sua carreira, ainda recebia apenas uma mesada na ocasião da entrevista: "Meu amor, sempre! [fico sem limite de crédito]. Meu amor, o que as pessoas não sabem, é assim: o meu dinheiro quem cuida é a minha mãe, e aí eu tenho uma mesada. Uma mesada. Num cartão…".

O 'resgate' do vídeo vem em meio às revelações sobre o rompimento da atriz com os pais, devido a desconfianças e "sentimento de prisão" pelo forte controle financeiro e pessoal que a mãe, Silvana, exercia sobre ela.

