Larissa Manoela também rompeu com o pai e brigas envolvem sentimento de 'prisão' e traição'

"O problema da Larissa não é exatamente com o dinheiro em si, mas sim com a confiança que depositou nos pais", revelou uma fonte a Lucas Pasin.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz descobriu movimentações financeiras estranhas com seu dinheiro sem autorização, gerando um sentimento de traição.

O rompimento de Larissa Manoela aconteceu não só com a mãe, mas também com o pai, Gilberto Elias, e envolvem um sentimento de prisão e traição.

