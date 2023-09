Kayky Brito aparece pela primeira vez em foto com família após alta hospitalar

Kayky Brito apareceu pela primeira vez em uma foto em família logo após receber alta hospitalar, nesta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro. O ator foi atropelado por um carro na Barra da Tijuca e passou 27 dias internado.

A publicação foi feita pela mãe do ator, Sandra Brito, acompanhada da filha Sthefany, o marido Joseph e do genro Igor Raschkovscky. Kayky aparece em pé usando apenas uma tipóia no braço.

“Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões.. todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus .. ele me acalmava e me levantava .. implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez ..quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar .. eu fechava os olhos .. não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando .. ele me dizia .. sou eu que te faz levantar todos os dias .. sou eu quem vai levantar seu filho .. estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo .. obrigada pelas mensagens .. orações e carinho de todos vocês", escreveu Sandra na publicação.

Em outra foto, Kayky aparece no sofá ao lado da mãe, o marido dela e o neto, Antônio Enrico, em um momento de brincadeiras usando máscaras de super-heróis.