Sthefany Brito comemora alta de Kayky da UTI: 'Deus cuidou e te devolveu pra nós'

"Deus cuidou de você e te devolveu pra nós, sua família! E eu nunca vou cansar de ajoelhar e agradecer a ele por este milagre. Porque é isso que você é, um milagre! Guerreiro desde o início, essa é mais uma etapa vencida! Estarei do seu lado em todas as batalhas da vida, como sempre estivemos, unidos", escreveu a atriz.

Sthefany Brito comemorou a evolção no quadro de Kayky Brito, que recebeu alta da UTI do Hospital Copa D'Or, no Rio, nesta sexta-feira (22).

