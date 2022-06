Karoline Lima volta a alfinetar Éder Militão após jogador curtir baladas em reta final de gravidez

Karoline Lima continua demonstrando desânimo nas redes sociais e tem deixado algumas seguidoras preocupadas após revelar que o jogador Éder Militão anda curtindo baladas de Miami, nos EUA, enquanto ela está em Madrid, na Espanha, na reta final da gravidez.

Nesta terça-feira (21), ela voltou a alfinetar o namorado ao responder pergunta de seguidoras que questionaram o motivo de ela não ser a mesma pessoa e fazer as mesmas loucuras de antes.

"Antes, eu só pensava em mim, era egoísta e egocêntrica. Mas graças a Deus, a descoberta da Cecília na minha vida me mudou completamente. Hoje, antes de fazer qualquer irresponsabilidade, tenho que pensar se posso, se devo, se me cabe. Por ela. E, mesmo assim, muitas vezes errei em não priorizar minha filha, passando nervoso por aí. Tenho uma criança na barriga encaixada, quase vindo ao mundo. Se isso não muda as atitudes dos pais, não sei mais o que poderia mudar", declarou.

Outras seguidoras demonstraram preocupação e uma fã chegou a mandar mimos para animar o dia de Karol em Madrid, mandando flores e até um bolo de milho para alegrá-la.

A influenciadora que está namorando Éder Militão desde meados de 2021 também respondeu qual é a parte mais difícil da gestação: "Ter que ser forte por 2", disse ela, se referindo à ela própria e à filha.

"Eu não tenho como descrever como sou abençoada por ter vocês aqui me dando forças... Eu sei que vai dar tudo certo! Esses últimos tempos têm sido de grandes provações em todos os sentidos, mas sei que tudo vem para me deixar mais forte", escreveu Karol, agradecendo o apoio dos seguidores no "momento difícil".

Por fim, Karoline fez um post no feed com uma foto do barrigão e escreveu: "Você merece a sorte de um amor tranquilo, filha.

Já te amo mais que a mim.".