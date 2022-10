Jojo Todynho diz que seu casamento não acabou e avisa: ‘ninguém toma’

"Pra você que tá fazendo festa, nem se dê ao trabalho de apagar a vela. Pra você que achou que ia botar água no meu balde, não vai. Ele é meu, Deus que me deu. Deus quer de mim mudança. Ele me aperta onde me dói. E tá certo, eu tenho que me arrumar, eu andei meio perdida. Mas já realinhei meu chacra".

"A gente tem que entender o outro lado. Eu entento, não tô defendendo, não. Ele ta errado, eu também tô errada em muitas coisas que eu fiz. Mas no meu barco tem Deus. E ele só afunda se eu for tola”.

Hoje, Jojo fez uma série de stories sobre o assunto. "Quem apostou bolão, quem jogou na quina. Desculpa, amor. Esse prêmio vocês não vão levar. Porque ali quem me deu foi Deus, e ninguém toma. É processo, tô passando por um processo, porque tem hora que acho que sou a Mulher-Maravilha. E as coisas não funcionam dessa forma”.

Os internautas foram pegos de surpresa – assim como a cantora – por uma postagem do militar que anunciava o fim de seu casamento com a funkeira. Assim aconteceu um troca de farpas entre os dois lados.

"Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois", avisou.

