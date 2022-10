Lucas Souza apaga post sobre fim do casamento com Jojo Todynho e web reage: ‘marketing?’

Lucas Souza apagou o post em que anunciava o término do casamento com Jojo Todynho. A atitude deixou os internautas intrigados e acabou gerando uma especulação se o fim do relacionamento era uma estratégia de marketing.

Em um novo post, o militar substituiu o texto do término por dois stories com links para uma música de Jojo e o outro para o canal dele no Youtube.

Na postagem sobre “o motivo do término”, os seguidores são encaminhados para o vídeo da música ‘Bangu’, da ex-A Fazenda. Já no outro intitulado “motivo da separação” o link vai para o canal do Youtube do militar – ainda sem conteúdo publicado.

Lucas também voltou a seguir a funkeira nas redes sociais.