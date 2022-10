Jojo Todynho é pega de surpresa após marido anunciar fim do casamento: 'Não tô sabendo'

Após 9 meses de casados, o militar Lucas Souza, marido da Jojo Todynho, anunciou o fim da relação neste sábado (8). O anúncio pegou a funkeira de surpresa que respondeu nos stories do Instagram: 'não tô nem sabendo de nada'.

Na rede social, o militar publicou que não está mais com Jojo. "Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito às pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!", escreveu Lucas.

Momento depois, Jojo se manifestou no story do instagram. "Eu tô no shopping, vou sentar pra ler, não tô nem sabendo de nada, vim trazer minha afilhada pra comprar o presente dela", disse a funkeira. No story seguinte, ela explicou que havia brigado com o marido e mostrou ter sido pega de surpresa com o anúncio dele.

"Hoje eu o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele e tá tudo certo. Então se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado", disse, acrescentando agradecimentos a quem mandou mensagens de apoio.