Crise? Marido de Jojo Todynho toma atitude drástica e cantora é pega de surpresa

Jojo Todynho se pronunciou após rumores de crime em seu casamento com o militar Lucas Souza. A funkeira afastou os boatos, mas admitiu que foi pega de surpresa ao saber que o amado tinha deletado suas redes sociais.

A campeã da Fazenda 12, disse que a atitude do marido ocorreu depois da briga com Nego Di. "Perguntei pra ele, e ele falou que ia dar um tempo das redes sociais. Eu estou igual a cego no meio do tiroteio, porque não estava nem sabendo de nada", contou a Fábia Oliveira, do site Em Off.

O militar detonou o ex-BBB após ele fazer uma 'piada' gordofóbica contra a funkeira. "Eu vi que ele ia dar um tempo do Instagram porque ele estava sem engajamento. Eu não tinha visto isso. Ele ia sair também do Instagram porque, depois daquele negócio do Nego Di, o Nego ficou mandando os fãs dele denunciarem a conta do Lucas. Se você pesquisar o nome do Lucas, não aparece", explicou.

Ontem, Lucas usou o Twitter para avisar que estava dando um tempo das redes sociais para cuidar da saúde mental. A publicação gerou boatos de que o casal estava em crise.

"Fala tropa! Seguinte vou dar um tempo de redes sociais, obrigado pela preocupação, está tudo bem! Apenas vou cuidar um pouco da minha saúde mental, para que sempre possa está transmitindo uma boa energia pra vocês! Quero ficar mais próximo de Deus e da minha esposa agora!", escreveu.