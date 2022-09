Marido de Jojo Todynho parte para cima de Nego Di após piada gordofóbica: 'te quebrava na porrada'

Lucas Souza, de 21 anos, partiu para cima do ex-bbb Nego Di após ele fazer uma 'piada' gordofóbica contra a sua esposa, Jojo Todynho, de 25 anos.

Lucas Souza critica Nego Di parte 1 pic.twitter.com/Mxf4W06RtR — Só Mídias (@MidiasSo) September 15, 2022



Na foto em questão, Jojo posou inspirada em Ariel do live-action da Disney "A Pequena Sereia", que será interpretada por uma atriz negra pela primeira vez. O ex-bbb fez um vídeo zombando do corpo da campeã de A Fazenda e rindo de suas fotos.

Lucas Souza critica Nego Di parte 2 pic.twitter.com/sFvyuxv48S — Só Mídias (@MidiasSo) September 15, 2022

O oficial do Exército e influenciador não tolerou a gordofobia contra a esposa e apareceu transtornado em um vídeo publicado no Instagram. Ele pediu ainda que os internautas denunciem a página de Nego Di no Instagram e afirmou que já o ataque contra Jojo já foi reportado para a polícia.

Lucas Souza critica Nego Di parte 3 pic.twitter.com/ZJYjl8thGZ — Só Mídias (@MidiasSo) September 15, 2022

Confira alguns trechos do desabafo:

"Eu não acostumo, nem falei com a Jo sobre esse assunto. Já vou vir logo para a internet, estou nervoso, não estou acreditando naquela palhaçada que esse ridículo do Nego Di. Cara, tu é muito m*rda, bosta, que absurdo. Como uma pessoa bota isso na internet? Bota um vídeo debochando do corpo de uma mulher? Quem é você?".

"Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por que? Porque você é um ridículo, otário, um m*rda. Que é cancelado e tem que continuar sendo cancelado na internet, e tem que cancelar quem dá ibope para esse cara. Um otário, nunca jamais faz isso. Merece um processo. Gordofóbico, você merece ser preso. Ridículo... Se faz isso na minha frente, você ia levar porrada. Você é nojento, porco!", afirmou.

"Não existe opinião quando essa opinião destrata, maltrata ou é preconceituosa com uma pessoa. Ele zuou a capa que a Jojo fez para a Glamour, que está muito linda, que tem referência do filme da sereia, filme já com uma protagonista negra, que representou muitas crianças. Tem diversos vídeos de crianças ficando felizes e emocionadas com a representatividade", prosseguiu.

"A Jojo é uma pessoa negra, fora do padrão de magreza, uma mulher representa muitas mulheres por aí, que não se preocupa com o padrão de beleza. Ela fala que o padrão dela é ela", disse Lucas.

"Ele foi gordofóbico, preconceituoso, e a gente tem que cancelar esse pessoal. Tem que continuar na m*rda, sendo f*dido. É impressionante como existe esse tipo de comentário. A capa está linda, maravilhosa, uma das fotos mais lindas que ela tem. Mostrando o corpo real de uma mulher, que representa milhares de brasileiras", completou.

"Não costumo vir para a internet xingar os outros ou falar m*rda, mas esse tipo de coisa eu não vou aceitar. Nunca xinguei aqui, mas estou xingando agora. Esse ridículo do Nego Di, esse cara que envergonha o pessoal que faz comédia", justificou o militar.