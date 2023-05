Investigação aponta que Jeff Machado morreu em janeiro

O ator Jeff Machado, de 44 anos, morreu no fim de janeiro, é o que aponta a investigação feita pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, no Rio de Janeiro.

A mãe do ator, Maria das Dores Machado, informou que foi o mês em que ela perdeu a comunicação direta com ele, e quando começou as mensagens só por texto no WhatsApp.

“Falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 de janeiro, e no dia 21. A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou.

O corpo do ator foi achado no dia 22 de maio, concretado dentro de uma mala em uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro.