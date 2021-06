Humorista Jonathan Nemer tenta animar mãe que está na UTI há 70 dias

O humorista Jonathan Nemer tentou levar um pouco de alegria para a mãe, Sara Nemer, que está há quase 70 dias no CTI de um hospital em Marília, em São Paulo, com complicações da Covid-19.

No Instagram, ele contou que foi avisado de que a mãe estava um pouco deprimida e resolveu visitá-la de uma forma diferente, usando chapéu e uma peruca. "Falaram que minha mãe estava meio deprê e que eu devia tentar animá-la na visita… Acho que eu animei mais o pessoal que trabalha na UTI do que ela (risos) Perguntei para a Sara se eu estava bonito e ela mexeu a boca dizendo: médio (risos). Mãe é mãe, né? Falar médio para essa disgrama. Por dentro não era esse meu clima, mas tem coisa que devemos fazer mesmo contra nossa vontade. Ora depois, chora depois, mas dê o melhor para quem você ama…", escreveu.

"'Ai, mas você não ficou com vergonha de ir no hospital assim?' Vergonha eu teria de poder animar minha mãe e não fazê-lo com vergonha do que os outros poderiam pensar. Volta logo, Sara, em nome de Jesus. A casa não é a mesma sem você, a família não é a mesma sem você… A vida não é a mesma sem você… A propósito, estamos chegando aos 70 dias. Seguimos orando para que ela consiga sair do ventilador mecânico. Basta 1 palavra do Senhor", prosseguiu.