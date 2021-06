Aos 29 e sem comorbidades, Thayanara OG toma vacina no Maranhão

Com a vacinação avançada em relação às demais capitais do Brasil, São Luís do Maranhão já está imunizando jovens com menos de 30 anos sem comorbidades, e nesta terça-feira (15) a influencer maranhense Thaynara OG registrou o momento especial em suas redes sociais.

Nunca tive medo de virar jacaré, porque como uma boa maranhense, canto com orgulho desde pequena que sou jacaré poiô!

Tomei, por idade, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Luís! Muito orgulho desse meu país Maranhão! #VacinaSim #VacinaParaTodos pic.twitter.com/iV2E8ZJqvI — Thaynara OG (@ThaynaraOG) June 15, 2021

No Instagram, ela mostrou o vídeo com a 1ª dose sendo aplicada: "Nunca tive medo de virar jacaré, porque como uma boa maranhense, canto com orgulho desde pequena que sou jacaré poiô! O sentimento é de alegria, um pouco de alívio e esperança! Passou um filme na cabeça que me fez lembrar de toda tensão, angústia e perdas que sofremos ao longo dos últimos meses.", começou.

"Hoje tomei a primeira dose, por idade, da vacina contra a Covid-19 em São Luís-MA! E pela primeira vez senti a confiança de que vamos passar por isso e superar esse momento de tanta dor! Eu desejo que logo logo todos possam sentir essa esperança que sinto hoje de dias melhores. Desejo que o mais rápido possível todos possam estar vacinados e protegidos!", prosseguiu.

Thaynara finalizou comemorando o exemplo que Maranhão está dando. São Luís é a primeira capital brasileira a vacinar pessoas com 29 anos ou mais . O governador Flávio Dino (PCdoB) vem fazendo plantões de vacinação nos finais de semana desde o início do mês.

"Por fim, como sempre exalto todo meu orgulho por ser maranhense e tudo de bom que nós temos, sinto a necessidade de também registrar quão orgulhosa e alegre eu me sinto por nossa terra ser uma referência em termos de vacinação! Por favor, vacinem-se e cuidem-se! E lembrem que a MELHOR VACINA é a que chega PRIMEIRO em seu braço!", escreveu Thaynara.

O Maranhão também abriu cadastro para vacinação para jovens a partir de 18 anos.