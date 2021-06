Luizmar Damasceno, ex-dupla de Cristiano Araújo, é encontrado morto

Segundo o G1, na ocasião do desaparecimento, o músico saiu de moto, sem levar o celular, e não foi mais visto. A ex-mulher de Luizmar informou que ele faria um show neste sábado (12), mas não compareceu ao local. Com isso, a família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo será levado para análise no Instituto Médico Legal, para determinar as causas da morte.

O corpo de Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado nesta terça-feira (15) em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiânia, Goiás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.