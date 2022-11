Hailey Bieber se diverte com avó falando português: ‘Ela bebeu muito vinho’

Hailey Bieber compartilhou um vídeo divertido em seu perfil no TikTok ao lado da sua avó, Rute Almeida, falando português. Na gravação, a modelo, que é filha do ator Stephen Baldwin com a designer carioca Kennya Baldwin, está sorrindo e se divertindo ao lado da família.

A Nana "Ela bebeu muito vinho e ficou nervosa enfim..." - Hailey Bieber via Tiktok. pic.twitter.com/5etAHOqoNF — Portal Baldwin (@portalbaldwin) November 10, 2022



Na legenda, Hailey compartilhou o apelido carinhoso que usa com sua avó.

“Ela tomou muito vinho e ficou nervosa. Essa é minha Nana”, escreveu.

Em setembro, a estrela esteve no Brasil para acompanhar seu marido, o cantor Justin Bieber, durante sua apresentação no Rock in Rio. Nas fotos compartilhadas, escreveu que em breve volta.

“Eu te amo, Brasil. Voltarei em breve, eu prometo”, diz a publicação. Ela também registrou imagens de itens tipicamente brasileiros: brigadeiro, uma lata de Guaraná Antarctica e um prato de feijoada.