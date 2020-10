Gusttavo Lima toma atitude contra propagandas que debocham de sua separação

Gusttavo Lima não está para brincadeira em sua separação de Andressa Suita. Os representantes do sertanejo entrarão com um boletim de ocorrência contra propagandas que fazem "graça" do fim do casamento do famoso. "O departamento jurídico está providenciando um boletim de ocorrência junto a delegacia especializada. Serão responsabilizados os responsáveis pelos anúncios indesejáveis", diz o comunicado.

Entre as lojas específicas que já capturaram a atenção da equipe do sertanejo, estão uma doceria e uma pizzaria, que fizeram promoções usando os nomes de Andressa e Gusttavo, com combos que debochavam da situação.

Separação

Gusttavo Lima foi quem pôs um fim ao casamento, acordando Andressa durante a madrugada da segunda-feira (12), para comunicá-la que não poderia mais continuar como um casal. Após um período sumida, a modelo quebrou o silêncio em um vídeo publicado nas redes sociais, seguida de Gusttavo Lima, que afirmou que não estava feliz no relacionamento.

Na quinta-feira (15), o jornal Extra noticiou que o sertanejo deixou a mansão da família e partiu para a sua fazenda em Boa Vista, Goiás. Andressa segue na mansão morando com os dois filhos do casal. Ela entrou com o divórcio na Justiça, na sexta-feira (16), e segundo o jornal Extra, está fazendo uma "caça às bruxas" para saber quem vazou a informação.



Neste sábado (17), o cantor fará uma live pela primeira vez após a separação.