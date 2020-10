Gusttavo Lima teria traído Andressa Suita com Mallu Ohanna, ex de Dudu

Mais um escândalo envolvendo a separação de Andressa Suita e Gusttavo Lima veio à tona no programa “Balanço Geral” desta sexta-feira (16). Segundo a colunista e apresentadora Fabíola Reipert, o cantor traiu Andressa com Mallu Ohanna, ex-mulher do ex-jogador do Palmeiras, Dudu.

“O que o Gusttavo Lima diz de que não houve traição não é bem assim. Mallu Ohanna ganhou os holofotes recentemente porque ela é ex-mulher do jogador Dudu do Palmeiras, ex-jogador do Palmeiras, e eles tiveram uma separação conturbada. Ela ficou com o Gusttavo Lima pelo menos umas quatro vezes antes dele se separar”, disse a colunista.

“A primeira vez foi na casa do cantor Leonardo em Goiânia. (…) Gusttavo Lima teria dito para Mallu Ohanna que ele já estava separado de Andressa quando eles ficaram juntos. Isso aconteceu [o affair] antes dele pedir a separação de Andressa”, completou.

Reipert disse ainda que tem provas de que houve traição por parte do cantor mesmo que a assessoria dele negue a informação.