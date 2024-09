Lucas Buda comenta participação da ex, Camila Moura, em A Fazenda

Buda respondeu: "Tenho uma relação muito transparente com vocês. Assim como essa pergunta, surgiram várias na caixinha. Vou responder diretamente para vocês poderem ouvir de mim". "Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar ou não na Fazenda, a gente está separado já tem um tempo. Estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma, do meu jeito e estou muito bem com isso. Torço, sim, por ela. Quero que ela seja feliz, que ela alcance os objetivos que ela foi buscar lá dentro e consiga realizar, mas não vou acompanhar A Fazenda".

Ela bombou na internet ao se revoltar com o companheiro, que se insinuou para a colega de confinamento Giovana Pitel. Ao se sentir traída, Camila declarou torcida contra o então marido, e o casal se separou assim que o professor de Capoeira deixou o programa. Com o público ao seu lado, Camila ganhou milhões de seguidores.

