Viih Tube mostra antes e depois do corpo após perder 15 kg em 4 meses

Viih Tube, 24, compartilhou nesta sexta (9) fotos exibindo a transformação de seu corpo após perder 15 kg desde janeiro. Usando o mesmo biquíni, a influenciadora mostrou registros de frente, costas e perfil, destacando a diferença no abdômen e no bumbum. "Sim, gente, foi só com treino, alimentação e muita água. Tive que abdicar de comer muita coisa que gosto, que acordar cedo pra treinar mesmo cansada. Temos que escolher nossa luta, o que dói mais: a dieta e o treino ou não estar saudável e não se sentir bem quando se olha no espelho?", afirmou a influenciadora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.