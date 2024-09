Luisa Arraes e José Loreto 'escapam' de gravações e curtem folga juntos

Atualmente, os rumores são de que Luisa estaria dando um tempo no casamento com Caio Blat. Ela foi clicada na última semana com o filho de Cássia Eller, o cantor Chico Chico, com quem estaria vivendo um affair.

A própria atriz postou o momento de relaxamento ao lado do colega no município de Diamantina, em Minas Gerais, onde estão gravando. "Liberaram Blandina e Marcelo Gouveia, então Zé e eu viemos passear", escreveu Luisa na legenda da foto.

