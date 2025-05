Show histórico de Lady Gaga em Copacabana supera público de Madonna

Durante a apresentação, Lady Gaga fez um discurso emocionado, expressando sua gratidão ao público brasileiro pela longa espera para revê-la. Suas palavras foram traduzidas simultaneamente por um intérprete. A artista fez referência ao cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2017, motivado por intensas dores decorrentes da fibromialgia, um momento que marcou a saudade dos fãs brasileiros

O clima favorável, com céu limpo e sol durante todo o dia, contribuiu para a formação de uma multidão que se aglomerou desde cedo para garantir um bom lugar e ver Lady Gaga de perto. A cantora trouxe para o Brasil a turnê de seu mais recente álbum, "Mayhem". O show foi concebido em cinco atos, com diversas trocas de figurino e um cenário teatral grandioso, descrito pela artista como uma "ópera gótica".

A noite deste sábado (3) entrou para a história do Rio de Janeiro com um espetáculo memorável de Lady Gaga na Praia de Copacabana. Segundo dados da Riotur, a apresentação da estrela pop reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na orla carioca, ultrapassando o público do megashow de Madonna no ano anterior, que contou com a presença de 1,6 milhão de fãs.

